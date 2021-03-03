В Мурманске, Североморске и ЗАТО Александровск ввели режим повышенной готовности из-за снегопадов

В Мурманской области в трех муниципалитетах введен режим повышенной готовности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

По прогнозу синоптиков, всю неделю в Заполярье будут сохраняться снегопады, за которыми придут морозы. В феврале в разных муниципалитетах области выпало в разы больше месячной нормы осадков. Больше всего досталось северо-западу региона.

На совещании с главами муниципалитетов и ведомств 2 марта губернатор Андрей Чибис поручил ввести режим повышенной готовности в Мурманске, Североморске и ЗАТО Александровск, где ситуация с уборкой снега обстоит хуже всего. Это потребовалось для того, чтобы мобилизовались дорожные и коммунальные службы, задействовали технику подрядчиков, чтобы все проезды, дороги и дворы были оперативно расчищены.

- В том числе и те, что не принадлежат городу, но тут не до правовых дискуссий. Надо обязательно синхронизировать эти действия с управляющими компаниями. Наша задача сделать все необходимое, чтобы никаких проблем с работой экстренных служб не было. Сейчас, к сожалению, они есть в указанных населенных пунктах, - отметил Андрей Владимирович.

Напомним: в Мурманске пациент умер в машине скорой помощи. Пока что областной центр находится в аутсайдерах по борьбе со снежной кашей. Поэтому было принято решение помочь областному центру.

- К работе города подключается министерство энергетики и ЖКХ и его глава Алексей Лыженков. Прошу вас, как человека знающего Мурманск, детально контролировать уборку. Всем главам муниципалитетов не покидать свои рабочие места, пока не справитесь с работой, - поручил глава региона.

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