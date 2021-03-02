В Мурманске прокуратура проводит проверку по ситуации с умершим в машине скорой помощи пациентом

Прокуратура проверит информацию о гибели пациента в машине скорой помощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

2 марта житель Мурманска - блогер-водитель машины скорой помощи Александр Козак опубликовал видео, в котором рассказал о беде. В машине скорой помощи, подъехавшей к дому №21 на улице Кильдинской, умер пациент.

Со слов водителя, машина не смогла тронуться из-за снежной каши, гололеда и "лысой" резины. На последнее заявление уже отреагировали в министерстве здравоохранения Мурманской области. Там заявили, что "карета" оборудована зимними шинами, а на месте машина стояла потому, что остановилась для оказания пациенту реанимационной помощи.

Что произошло на самом деле, выяснит прокуратура.

- По поручению областного ведомства прокуратуре Октябрьского округа дано поручение провести проверку, - сообщил "КП" старший помощник главного прокурора Мурманской области про взаимодействию со СМИ Игорь Бурлаков.

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