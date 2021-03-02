Снежный плен дворов: В Мурманске в машине скорой помощи умер пациент

В Мурманске машины скорой помощи буксуют во дворах из-за снежной каши. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В первую неделю февраля Кольский полуостров активно засыпало снегом, затем наступили морозы под -40 градусов, а сразу за ними - плюсовая температура. Все эти капризы погоды сыграли с водителями злую шутку: уже которую неделю они находятся в снежном плену. И если кто-то из-за этого просто опоздал на работу, то другим это может стоить жизни. Блогер-водитель скорой помощи Александр Козак из Мурманска, известный тем, что не молчит о проблемах на своей работе, в эти нелегкие дни рассказал о трагедии, случившейся 2 марта. У дома № 21 на улице Кильдинской его карета забуксовала.

- К сожалению, автомобиль скорой помощи не смог тронуться с пациентом, он умер. Сейчас гололед сильнейший, и шипов на автомобиле нет. Ребята, берегите себя и близких, на "скорую" не надейтесь, - рассказал Александр Козак на камеру.

А также на видео показал "лысую" резину машины скорой помощи.

- Да где шипов нет? - возмущается голос за кадром.

- Где есть? - не меньше возмущается Александр, трогая шины.

На заявление, что резина на автомобиле плохая, отреагировали в министерстве здравоохранения Мурманской области.

- После осмотра на дому бригадой "скорой" было принято решение о необходимости экстренной госпитализации пациента в связи с клиникой сердечной недостаточности. В ходе транспортировки в больницу состояние резко ухудшилось, автомобиль скорой помощи остановился для проведения реанимационных мероприятий. К сожалению, несмотря на усилия медиков, спасти пациента не удалось. Автомобиль скорой помощи укомплектован зимней шипованной резиной, был введен в эксплуатацию в 2020 году, - уточнили в профильном ведомстве.

В данный момент правоохранительные органы не занимаются случившимся, так как информация по нему еще по официальным каналам не поступила, а только распространилась по соцсетям.

Напомним: из-за снежной каши родителям детей-инвалидов пришлось нести их до школы №27 в Мурманске на руках.

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