Сильные снегопады в Мурманске сохранятся до конца недели, а за ними придут морозы

В ближайшее время выдохнуть у северян не получится. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Первый день весны в Мурманской области начался солнечно и тепло, однако уже под вечер усилился ветер, к которому 2 марта добавилась метель. Из-за этого дорогу на Териберку закрыли.

И в ближайшее время выдохнуть у северян не получится.

- По прогнозу, снежные заряды продлятся до конца недели, а потом придут морозы. Поэтому есть серьезный риск возникновения гололедицы. Считаю необходимым принять дополнительные меры и усилия, мобилизоваться, чтобы обеспечить максимально быструю очистку дорог, проездов, дворов. И обеспечить четкую работу всех служб, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его поручению создан областной штаб по уборке снега. Напомним, некоторые муниципалитеты уже перевыполнили месячную норму осадков в три раза.

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