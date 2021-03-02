Появилось видео спасения сорвавшегося с крыши рабочего в Кандалакше

Он провисел достаточно долго, чтобы почувствовать себя плохо. Фото: https://vk.com/kandaone

Так как в последние дни потеплело, внимание разных структур приковано к очистке кровель от снега и наледи: одни убирают, а другие контролируют. К опасному процессу ведь надо подходить с умом.

1 марта в Кандалакше чуть не произошла трагедия: во время очистки крыши на скользкой поверхности не удержался рабочий подрядной организации. К счастью, на землю мужчина не упал - его спас страховочный трос, северянин повис на уровне пятого этажа. А потом на место подоспели спасатели, которые аккуратно спустили пострадавшего вниз.

Он провисел достаточно долго, чтобы почувствовать себя плохо. Поэтому рабочим заняли врачи. Очевидцы случившего отмечают, что хорошо, что сотрудники компании не пренебрегли мерами безопасности. Напомним: весной 2018 года сильно пострадал мужчина, который работал на крыше без страховки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске родные моряков с "Онеги" траурной церемонией почтили память погибшего экипажа. К причалу рыбного порта, от которого судно ушло в последний рейс, принесли цветы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru