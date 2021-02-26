Открытие мурманского областного драмтеатра перенесли на осень

К сожалению, театр не сможет открыть свои двери этой весной. Фото: правительство МО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в конце прошлого года говорил о том, что обновленный драматический театр в Мурманске должен быть открыт ко Дню театра - 27 марта 2021 года. Однако планы резко изменились из-за строителей, которые не успевают уложиться в поставленные сроки.

На то, как продвигается реконструкция в главном храме Мельпомены Заполярья, посмотрел полпред Президента по СЗФО Александр Гуцан, который приезжал в регион с рабочим визитом.

- Обновление театра ведется по нацпроекту «Культура». Большой объем работ выполнен, но подрядчик отстает от графика. Из-за пандемии были нарушены сроки поставки мрамора для облицовки стен и пола, а также нестандартных больших дверей – их делают в Краснодаре, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Губернатор Андрей Чибис потребовал завершить ремонт театра до осени при полном сохранении качества. По поручению главы региона заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский будет ежедневно лично контролировать ход работ.

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