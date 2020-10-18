Мурманский областной драматический театр планируется открыть 27 марта 2021 года

Ремонт театра должен быть закончен вовремя. Фото: правительство МО

Затяжной ремонт Мурманского областного драматического театра, который реставрируют вот уже пять лет, скоро закончится. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на прямой линии с "Россия 24" рассказал, когда главный храм Мельпомены в Заполярье будет готов принять своих первых зрителей.

- Театр планируется открыть ко Дню театра, 27 марта 2021 года. Очень рассчитываю на то, что наши строители не подведут. Надеюсь, что обновленный театр станет еще одной точкой притяжения гостей и жителей Мурманска в светскую жизнь, - отметил глава региона.

Сейчас в культурном заведении полным ходом идет роспись потолка зрительного зала и отделочные работы. В ближайшее время ожидается поставка мрамора для вестибюля и лестничных маршей.

- Подрядчику недвусмысленно дали понять, что за ходом работ на объекте ведется жесткий контроль, и оно должно быть закончено в срок, - сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

Реконструкция выполняется в рамках нацпроекта «Культура». В 2020 году на эти цели выделено 394,8 миллиона рублей

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