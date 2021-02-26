Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Увеличим финансирование на муниципальные дороги и благоустройство"

Андрей Чибис обсудил с Александром Гуцаном приоритетные для региона проекты.

25 февраля с рабочей поездкой в Мурманск прибыл Александр Гуцан - полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил с ним приоритетные для региона проекты. - Полпред отметил рост инвестиций в основной капитал на 12%, рост объема строительных работ на 21%. В прошлом году было выполнено 95% задач по нацпроектам. В этом году увеличиваем финансирование на муниципальные дороги и благоустройство, - подчеркнул глава региона.

Также Андрей Чибис поблагодарил Александра Владимировича за поддержку Мурманской области в борьбе за права наших рыбаков. Напомним: поправки в федеральный закон "О рыболовстве" прошли первое чтение в Государственной Думе. Они нужны, чтобы прибрежники могли перерабатывать рыбу в море и доставлять ее на берег свежей.

Также полпред успел осмотреть Долину Уюта, развитие которой в городе обсуждают с местными жителями. Спорткомплекс реконструирован в рамках нацпроекта «Демография». Губернатор показал новый лыжный стадион с системой искусственного оснежения, освещением и телеэкраном.

- Также осмотрели ход работ в областном драмтеатре. Большой объем выполнен, но из-за пандемии у подрядчика возникли задержки с получением мрамора и деревянных конструкций из Краснодара. Дал поручение в максимально короткие сроки завершить работы без ущерба для качества. Ежедневный контроль – за министром строительства. Будем продолжать улучшать качество жизни северян! - отметил губернатор.

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