Министр здравоохранения Мурманской области: "Прививку от коронавируса получили 19 тысяч человек"

Ситуация с ковидом стабилизировалась. Фото: правительство МО

На оперативном совещании 24 февраля губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что в регионе стабилизировалась ситуация по коронавирусу. Каждый день выявляется не более 100 зараженных. Благодаря этому удалось снять ряд ковидных ограничений.

Как отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, на прошлой неделе было свернуто еще ковидных 68 коек. Итого коечных фонд сейчас составляет всего 1163 койки. На амбулаторном этапе работает 17 патронажных бригад для оказания скорой помощи.

- Продолжается обеспечение северян бесплатными противовирусными препаратами. Сейчас 50,5 тысяч человек уже получили необходимые лекарства, - отметил министр.

Более 120 тысяч человек получили СМС с результатами теста на COVID-19. Все также проходит не более суток до получения ответа.

Вакцинация продолжается. Всего в область поступило более 27 доз "Спутник V". Привито 19 тысяч человек. Во всех прививочных пунктах предусмотрена запись через "Госуслуги".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Норвегии у рыбаков мурманских судов выявили коронавирус. Трех российских моряков поместили в изолятор (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru