В Островной вертолетом доставили 2 тонны продуктов, но на всех не хватило

Лекарственные препараты льготникам тоже будут доставлены. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители ЗАТО Островной уже продолжительное время находятся в непростом положении. Напомним: из-за затяжного ремонта теплохода "Клавдия Еланская" отдаленный уголок Кольского полуострова остался на пару недель без свежих продуктов - в магазинах опустели полки. Не было ни овощей, ни колбасной, ни молочной продукции. К счастью, пару дней назад в город прилетел вертолет, который привез необходимое продовольствие.

- Ориентировочно ремонт теплохода закончится в первой декаде марта. Тем не менее прошу коллег обеспечить поселок всем необходимым. В первую очередь это, конечно, продукты питания. 22 февраля вертолет привез 2 тонны продуктов, затем прибудет теплоход, который доставит еще 8 тонн, - сообщил на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как отметила глава администрации ЗАТО Островной Ольга Огинова, 22 февраля им действительно поставили овощи, фрукты, яйца, кефир, сметану, другие кисломолочные продукты. Правда, всем не хватило, но завтра, 25 февраля к ним выходит в рейс второе судно. Лекарственные препараты льготникам тоже будут доставлены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Апатитах объявили режим повышенной готовности из-за холодов. Все муниципальные службы должны быть готовы к экстренной мобилизации (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru