Жители Островного остались без колбасы, молочной продукции и свежих овощей

Продуктов в магазинах стало меньше. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В ЗАТО Островной, удаленном уголке нашего региона, куда можно добраться только по воде или воздуху, опустели полки продуктовых магазинов. Связано это с тем, что теплоход "Клавдия Еланская" сейчас находится на затяжном ремонте, а вертолета с провизией не было уже неделю.

- 8 февраля было организовано воздушное сообщение по маршруту Мурманск-Островной-Мурманск. Дополнительных рейсов вертолета пока что не планируется. По информации северного морского пароходства, сроки ремонта теплохода "Клавдия Еланская" затягиваются из-за морозов в Архангельске и невозможности окраски борта судна. Первый рейс из ЗАТО Островной планируется осуществить с 24 по 28 февраля. Совместно с пароходством прорабатывается вопрос доставки продуктов питания из Архангельска, - сообщила глава администрации муниципального образования Ольга Огинова.

Пока что местным жителям приходится довольствоваться тем, что осталось. С прилавков исчезла колбаса, кисломолочная продукция, свежие огурцы и помидоры. При этом картошка, лук, мясо, рыба, овощная заморозка, консервы в ряде магазинов есть в достаточном количестве.

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