В Терском районе из-за морозов ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели для того, чтобы экстренные службы были мобилизованы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Терском районе администрацией принято решение ввести режим повышенной готовности в связи с сильными морозами, которые не хотят отпускать Кольский полуостров. По данным метеорологической сводки с местной метеостанции, в некоторых населенных пунктах температура опустилась до -31, в администрации предполагают, что в более отдаленных селах она еще ниже.

- Режим повышенной готовности вводится для того, чтобы экстренные службы были мобилизованы и готовы к разным ситуациям: прорыву водопровода, отключению электричества, обморожению у людей, и так далее, - пояснил редакции «КП» исполняющий обязанности консультанта по ГО и ЧС администрации Терского района Василий Зноев.

Режим повышенной готовности сохранится до момента повышения температуры до установленной нормы согласно данным местной метеостанции.

Напомним: в Мурманской области сохраняются морозы до -38 градусов.

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