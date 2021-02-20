В Апатитах объявили режим повышенной готовности из-за холодов

Режим повышенной готовности будет снят при повышении температуры до -30. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 февраля с полуночи в Апатитах ввели режим повышенной готовности. Решение приняли в связи с обещанными метеорологами холодами в центральных районах области.

О принятом решении оповестили в первую очередь организации, отвечающие за жизнедеятельность города: теплоснабжающие, водоснабжающие, управляющие компании. Их задача быть готовыми к оперативной мобилизации всех служб.

- Режим повышенной готовности – это промежуточное положение между чрезвычайной ситуацией и нормальной. Все эти компании и так всегда находятся в состоянии готовности, в этом случае они должны усилить силы, дежурные смены. И быть готовыми устранять аварийные ситуации в более сжатые сроки, чем это предусмотрено нормативами, - пояснил редакции «КП» Александр Биркозов, руководитель службы гражданской защиты города Апатиты.

Режим повышенной готовности будет снят при повышении температуры до -30. Пока же синоптики обещают до -40.

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