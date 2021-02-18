В Островной 22 февраля вертолетом доставят продукты питания

На следующей неделе состоится рейс, который доставит северянам необходимые продукты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот уже больше недели жителям ЗАТО Островной приходится обходиться без многих продуктов. Полки в местных магазинах опустели - нет ни колбасы, ни свежих овощей, ни молочной продукции.

Проблема с продовольствием возникла из-за того, что теплоход "Клавдия Еланская" сейчас находится на затяжном ремонте в Архангельске. А как известно, добраться до Островного можно лишь двумя путями - по воде и воздуху. К счастью, на следующей неделе состоится рейс, который доставит северянам необходимые продукты.

- Администрация ЗАТО Островной совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области ведет работу по организации воздушного сообщения по социально значимому межмуниципальному маршруту Мурманск - Островной - Мурманск. Грузопассажирский рейс вертолета планируется 22 февраля. Из областного центра будут доставлены социально значимые продукты питания, - отметили в мэрии муниципалитета.

Кроме того, 1 марта будет организован пассажирский рейс из Островного в Мурманск. Более подробную информацию сообщат чуть позже .

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