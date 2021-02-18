На праздничных выходных жителей Мурманской области ждут морозы до -40 градусов

Столбик термометра продолжает ползти вниз. Фото: Олег ФИЛОНОК

Даже в праздничные дни, в выходные перед 23 февраля, погода решила не давать жителям Заполярья шанса на потепление. Наоборот, холода активизировались и атакуют с удвоенной силой.

Как сообщают синоптики, 19 и 20 февраля наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха ночью -20-25, днем -16-21, в отдельных районах -25-30 градусов.

Затем антициклон будет нарастать. В мурманском гидрометцентре предупреждают, что до 22 февраля в ночные и утренние часы на востоке и в центральных районах Мурманской области ожидается наиболее сильный мороз - минимальная температура воздуха составит -35-40 градусов.

- Мы исключаем 40-градусные морозы в Мурманске, Полярном, Териберке. Во власти мощных холодов окажутся Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Полярные зори. То есть те города, что находятся вблизи железной дороги. Сильно ветра при этом не ожидается, - уточнила "КП" заместитель начальника гидрометцентра Мурманской области Елена Куринова.

Жителей региона просят не проводить долгое время на улице, чтобы не заболеть и не получить обморожение. Также стоит быть осторожными автомобилистам - на дорогах гололедица.

Напомним: в Терском районе из-за морозов ввели режим повышенной готовности. Столбик термометра местами опускается до -31.

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