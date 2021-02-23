По уровню заболевших за сутки мы вышли на начало октября. Такой же показать, как сегодня, был зафиксирован 3 октября 2020 года. Фото: ИВАНОВА Диана

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 февраля 2021 года составило 925 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли еще три человека.

С марта 2020 года, когда в Заполярье выявили первого зараженного, COVID-19 заболели уже 46322 человека, 96 получили положительный тест за последние 24 часа.

По уровню заболевших за сутки мы вышли на начало октября. Такой же показать, как сегодня, был зафиксирован 3 октября 2020 года.

Напомним: на этой неделе северян ждут новые послабления в коронавирусных отграничениях.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, по которому с 24 февраля возобновляется работа аквапарком, детских игровых комнат, а также в кафе и ресторанах снова можно проводить торжественные мероприятия с большим количеством человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Салюты и фейерверки на 23 февраля 2021 года в Мурманске и Североморске: когда начнется, где смотреть. Праздничный салют 23 февраля 2021 года состоится в Мурманске и Североморске (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru