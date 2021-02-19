Салюты и фейерверки на 23 февраля 2021 года в Мурманске и Североморске: когда начнется, где смотреть

Фейерверки запустят в 22.00 Фото: Олег ФИЛОНОК

23 февраля, в День защитника Отечества, небо Мурманска и Североморска окрасится яркими огнями.

В честь праздника в 22.00 военнослужащие подразделений армейского корпуса Северного флота выполнят артиллерийские салюты в заполярной и флотской столице. День защитника Отечества будет завершен тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий. Также состоится фейерверк.

Раскрасить ночное небо Кольского Заполярья при помощи фейерверков из салютных установок поручено личному составу отдельного морского инженерного полка и бригады морской пехоты.

- Артиллерийский салют в Мурманске традиционно состоится у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья» - у памятника Алеше. В Североморске для проведения артиллерийского салюта на Приморской площади установят три аналогичных пушки, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Всего на салют и фейерверк выделено 615 фейерверочных изделий калибра 105 и 125 миллиметров, а также 294 холостых выстрела 84 из которых будут потрачены на тренировки салютных расчетов.

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