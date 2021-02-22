Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 22 февраля 2021 года: начинают работать аквапарки и детские кафе

В Мурманской области возобновляется работа аквапарков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 22 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 46128 заболевших COVID-19, 43918 человек выздоровели и 918 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 22719 человек, 45 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2374 заразившихся (+1).

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 109 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+8, всего 4281), Кандалакшском районе (+8, всего 3199), Печенгском районе (+15, всего 2541), Мончегорске (+13, всего 3047), Кольском районе (+5, всего 1728), Апатитах (+2, всего 1380), Ловозерском районе (+2, всего 670), Ковдорском районе (+1, всего 754).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 22719 случаев

Североморск - 4281 случай

Кандалакшский район – 3199 случаев

Мончегорск – 3047 случаев

Печенгский район - 2541 случай

Белокаменка - 2374 случая

Оленегорск – 2311 случаев

Кольский район - 1728 случаев

Апатиты – 1380 случаев

Ковдорский район - 754 случая

Ловозерский район - 670 случаев

Кировск – 650 случаев

Терский район – 331 случай

ЗАТО Видяево - 107 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 22719

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 331

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 3199

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1380 и 650 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1728 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Новые послабления

Эпидемиологическая обстановка в Мурманской области становится все лучше, сейчас мы вышли на уровень начала октября 2020 года. Поэтому оперативный штаб при правительстве региона принимает решение о снятие новых ковидных ограничений.

- С 24 февраля смогут возобновить работу детские игровые центры и аквапарки. Кроме того, будет разрешено проводить торжества в кафе с участием до 25 человек. Только что подписал постановление. Подробности расскажу на оперативном совещании в среду утром, - сообщил в своем Instagram губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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