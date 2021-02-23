В Мурманске на Ленинградке загорелась машина

Некоторые автолюбители, пытаясь хоть как-то спасти машину, вспоминают народные средства. И зря… Фото: vk.com/murmansk_dtp

В суровые морозы, которые уже вторую неделю стоят в Мурманской области, водители каждый день гадают, как спасти машину от холода. Социальные сети полно просьб «прикурить», ведь многие не завелись. У кого-то от мороза «ласточка» сломалась, поэтому надо ехать в автосервис.

Некоторые автолюбители, пытаясь хоть как-то спасти машину, вспоминают народные средства. И зря…

Так, утром 23 февраля на Ленинградке в Мурманске - у съезда на улицу Шевченко - загорелась машина.

- Примерно около 10 утра произошло возгорание автомобиля Renault, в данном происшествии никто не пострадал, причина возгорания - водитель накрыл мотор одеялом, - сообщил инспектор по особым поручениям УГИБДД России по Мурманской области Евгений Шевченко.

Напомним: в Мурманске водитель грузовика пытался отогреть солярку газовой горелкой и спровоцировал взрыв. Мужчину с ожогами госпитализировали в больницу.

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