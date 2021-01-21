"Бегал весь в огне": В Мурманске водитель грузовика пытался отогреть солярку газовой горелкой и спровоцировал взрыв

Не все после морозной ночи могут легко завести машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманскую область опять пришли сильные морозы, которые доставляют хлопот водителям. Не все после морозной ночи могут легко завести машины.

Около 11.30 21 января на улице Кооперативной в Мурманске водитель грузовой машины пытался согреть замерзшую солярку газовой горелкой. Об этом "КП" сообщил очевидец случившегося. 60-летний мужчина нарушил требования техники безопасности, поэтому бак с горючей жидкостью взорвался. Огонь перекинулся на водителя. Выглянувшие на звук хлопка жители близлежащих домов увидели бегающего мужчину в горящей одежде.

С ожогами водителя госпитализировали. Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД по Мурманской области, по факту случившегося проводится проверка.

Напомним: минувшей ночью в Мурманске на улице Свердлова сгорели 11 маршруток.

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