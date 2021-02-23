Туристов из Териберки вывезут организованной колонной

Колонну будет сопровождать пять единиц техники до 81 километра, там их встретят еще комбинированная дорожная машина и шнекоротор.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Реконструкция дороги на Териберку существенных результатов пока не приносит - за последние семь дней дорогу закрывали уже дважды. Вот и сегодня, 23 февраля, с 7:30 движение для транспорта на автодороге Кола-Серебрянские ГЭС ограничено с 32 километра до Териберки и Туманного, всего 143 километра.
После сильных морозов столкнувшиеся над полуостровом циклон и антициклон вызвали сильную метель. На дороге переметы и очень плохая видимость.
Такая информация заставила насторожиться туристов, вынужденных покидать поселок именно сегодня. Для того, чтобы их вызволить из снежного плена, организована специальная автоколонна.
- Сбор транспортных средств назначен у информационного табло на 38 километре подъезда к селу. Отправление было запланировано на 11:00, но пока еще колонна формируется - сообщили редакции "КП" в диспетчерской службе.
Колонну будет сопровождать пять единиц техники до 81 километра, там их встретят еще комбинированная дорожная машина и шнекоротор.
Водителей просят соблюдать порядок движения в автоколонне. Дорога будет закрыта до улучшения погодных условий.
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