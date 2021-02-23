Траулер Polaris буксируют в Мурманск

Ожидается, что судно прибудет в порт приписки Мурманск 23 февраля. Фото: fleetphoto.ru

21 февраля у судна Polaris, находившегося на промысле в Баренцевом море у полуострова Рыбачий, отказал главный двигатель. На борту находилось 10 человек, но их жизни ничего не угрожало.

В тот же день к месту происшествия вышло спасательное судно Росрыболовства.

- В ночь с 21 на 22 февраля буксир прибыл на место и взял Polaris на буксировку, - сообщили в Росрыболовстве.

Ожидается, что судно прибудет в порт приписки Мурманск 23 февраля. Главное, чтобы позволили погодные условия, хотя этой ночью они были удовлетворительные, в том числе нет сильного ветра и высоких волн. Напомним, что случившимся заинтересовалась транспортная прокуратура, которая начала проверку.

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