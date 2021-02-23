В Мурманске не могут поймать умирающую от голода кошку

Северяне могут пожертвовать посильную сумму на спасение мурлык. Фото: vk.com/cat51

Погода в Мурманской области стоит такая, что хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. А ведь сколько братьев наших меньших в эти морозы не имеют теплого угла и миски корма?

Напомним: в Мурманске в опечатанной квартире нашли истощенных кошек.

Сначала забрать на передержку удалось одну кошку Василису. Она весила чуть больше килограмма, а от обезвоживания у нее начала лопаться кожа. Увы, состояние ее было критическим, и ветеринары не смогли ее спасти.

Но есть шанс выходить ее подруг.

- Кошке Василисе не повезло оказаться в этом маргинальном месте. Истощение которое у нее было не позволило ей выжить. Спасать оставшихся двух животных было трудной задачей.Одну кошку по "пьяной лавочке" вышвырнули на улицу на мороз.Кошка забилась в подвал.Получится ли ее спасти, не известно. Второго хвостика с огромным трудом и травмированной психикой, волонтерам удалось поймать. Огромный прекрасный кот оказался кошкой.Сейчас приходит в себя и отъедается у Стретович Натальи, за что ей огромное спасибо! - рассказали в группе «Кошки Мурманска: «Забота о кошках».

Северяне могут пожертвовать посильную сумму на спасение мурлык.

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