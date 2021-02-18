Жители Мончегорска просят помочь спасти уток

По словам специалистов, зимой диких уток нужно кормить зерновой смесью из ячменя, гороха, овса, кукурузы и пшеницы. Фото: vk.com/club87644198

Мончегорцы просят помочь спасти уток, которые прячутся под мостом у спорткомплекса «Умка». Птицы перебрались туда после тог, как из-за холодов местные водоемы покрылись льдом. Под мостом же еще сохраняется полынья, в которой утки могут плавать.

Северяне предлагают всем неравнодушным жителям Мончегорска построить для водоплавающих небольшие сооружения, где они бы могли укрываться во время холодов. И установить домики неподалеку от озера.

В социальных сетях жители города пишут, что в Мурманске подобные сооружения для уток есть. И предлагают так же подкармливать птиц по мере возможности, но делать это правильно. Ранее, из-за того, что уткам в в Мончегорске давали хлеб, они так растолстели, что не смогли улететь на юг. Более 40 птиц остались зимовать в районе ФОКа.

– Раскормили их летом хлебом, чего категорически делать нельзя! Нельзя им давать ни белый, ни черный хлеб! От него крылья у птиц сильно слабеют, сами утки набирают вес, и дальние перелеты для них уже невозможны, – сообщали в группе экологической библиотеки Мончегорска.

По словам специалистов, зимой диких уток нужно кормить зерновой смесью из ячменя, гороха, овса, кукурузы и пшеницы. Полезны им будут отварные овощи: картофель, морковь, свекла. Можно давать водоплавающим вареные яйца, рыбу, нежирный творог.

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