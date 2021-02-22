Из-за плохой погоды ограничено движение по дороге Заполярный - Сальмиярви

Движение осуществляется по трассе Р-21 «Кола» с 1572 по 1541 километр. Фото: Олег ФИЛОНОК

Погода в Мурманской области сейчас оставляет желать лучшего, поэтому время от времени некоторые участки дорог приходится закрывать, иначе быть беде. Так, недавно нельзя было проехать в Териберку, а теперь перекрыт путь в Печенгском районе.

- 22 февраля с 09.00 в связи с ухудшением метеоусловий (усиление ветра, отсутствие видимости, поземка) закрывается до улучшения погоды движение для всех видов транспортных средств по автомобильной дороге Заполярный - Сальмиярви, с 5 по 23 километр. Дорога является объездной, движение авто пока что осуществляется по трассе Р-21 «Кола» с 1572 по 1541 километр. Будьте внимательны и осторожны! - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте, а если все-таки выдвинулись в путь, то соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия.

На официальном сайте «Мурманскавтодора» можно узнать о состоянии региональных дорог. Также данную информацию можно уточнить в диспетчерской службе по телефонам: (8152) 214-070, (8152) 250-808 (в зимний период круглосуточно).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области ночью похолодало до -44 градусов. Самые низкие температуры наблюдались в Каневке и Краснощелье (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru