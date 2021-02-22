В Мурманской области ночью похолодало до -44 градусов

Погода спуску не дает. Фото: Олег ФИЛОНОК

Погода решила окончательно заморозить Кольский полуостров под конец зимы. В регионе вот уже вторую неделю стоят мощные холода, а минувшей ночью они перевалили за -40 градусов. Больше всего досталось двум селам в Ловозерском районе.

- Каневка охладилась еще сильнее - минимум за ночь -44.6 градусов. Еще один сорокет в области получило Краснощелье, где было -41.3. Ловозеро не дотянуло до своих восточных собратьев и охладилось до -39.3, - рассказали в паблике "Погода в Мурманске". - Остальная часть Мурманской области пусть и не получила заоблачных цифр, но по ощущениям вряд ли отставала от востока из-за ветра. Мурманск охладился до -27.3 градусов, Кола в момент затишья в ветре до -30.7, а аэропорт в Мурмашах в такой же момент до -35.5.

Териберка и Полярный второй день подряд отмечают суточные рекорды холода для себя. В поморском селе ночью 22 февраля было -27.3, а в Полярном -25.1. А вот Мурманск не дотянул до того, чтобы установить новую минусовую планку. Но никто и не расстроился.

Сейчас в заполярной столице усиливается ветер до 7-11 метров в секунду, при этом сохраняется 20-градусный мороз. Стоит одеваться как можно теплее и долго на улице не гулять.

Как обещают синоптики, завтра, в праздничный день 23 февраля, ночью и утром на востоке Мурманской области сохранится сильный мороз - минимальная температура воздуха будет все также достигать -35-40 градусов. Так что расслабляться не приходится.

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