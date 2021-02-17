Из-за плохой погоды проезд в Териберку и Туманный закрыли

Спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области вновь закрыли дорогу на Териберку и Туманный. Виной тому плохая погода. Напомним: ранее движение было ограничено из-за снегопадов.

- 17 февраля с 18.00 связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, отсутствие видимости, поземка) закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка. Будьте внимательны и осторожны! - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

В спасательном ведомстве рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто. А если все-таки выдвинулись в путь, то соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия.

На официальном сайте «Мурманскавтодора» можно узнать о состоянии дорог Мурманской области. Также данную информацию можно уточнить в диспетчерской службе по телефонам:(8152) 214-070 или (8152) 250-808 (в зимний период круглосуточно).

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