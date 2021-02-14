Дорогу к Североморску перекроют на четыре дня из-за взрывов

На следующей неделе не всегда можно будет проехать в Североморск. Фото: Василий Вахрин

В Мурманской области большие планы на ремонт дорог, как городских, так и региональной сети. Для водителей работы несут временное неудобство, зато потом можно будет ездить с большим комфортом.

На следующей неделе не всегда можно будет проехать до Североморска.

- С 15 по 18 февраля включительно на автодороге Р-21 "Кола", подъезд к Североморску 14 километр +297 метров - 19 километр +27 метров, в связи с проведением взрывных работ с 10.00 до 12.00 будет закрыто движения для всех видов транспорта, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Помимо этого с 16 по 18 февраля включительно в период с 14.00 до 16.00 будет временно закрыто (не более 45 минут) движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге Р-21 "Кола" на участке 1086-1091 километры в связи с проведением буровзрывных работ (не доезжая до Зеленоборского).

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