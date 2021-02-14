В Мурманске началась кампания по профилактике ДТП в темное время суток

Полярная ночь закончилась, но все-таки темнеет рано, светает довольно поздно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 февраля в Мурманской области стартовала социальная кампания. Ее цель - повысить безопасность пассажирских перевозок в темное время суток. Касается это и автобусов, которые возят детей до школы, а также на разные соревнования, экскурсии и т.д.

Пусть полярная ночь закончилась, но все-таки темнеет рано, светает довольно поздно. И часто автолюбителей приходится садиться за руль в непростых условиях, а у водителей общественного транспорта просто нет выбора. При этом на дороге надо быть аккуратными всем сторонам: и водителям, и пешеходам, которые так любят одежду темных цветов и так часто забывают про светоотражатели.

- Стоит также учесть климатические особенности в регионе: ночная темень, помноженная на плохое или отсутствующее искусственное освещение и естественную физиологическую усталость водителя, приводит к тяжелым последствиям. Особенно страшные аварии происходят при участии пассажирского транспорта - одно мгновение уносит десятки жизней, - отметил генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

В рамках реализации социальной кампании в Ленинградской и Мурманской областях проводится программа по оснащению школьных автобусов контурной маркировкой. Проект направлен на повышение безопасности детей, здоровье и благополучие которых всегда являлись приоритетом для школы и государства.

Контурная маркировка предназначена для обозначения габаритов (длины, ширины и высоты) и позволяет сделать транспортные средства видимыми на расстоянии более 200 метров в ночное время суток и в условиях плохой видимости, что сокращает шансы возникновения несчастных случаев и повышает уровень безопасности на дорогах.

«Технология контурной маркировки используется во многих странах мира, в том числе в некоторых регионах России. Такая простая, но эффективная процедура снижает в два раза аварийность в темное время суток с участием грузового и пассажирского транспорта», отметил Сергей Дмитрук, технический директор компании-производителя контурной маркировки 3М.

16 февраля на базе информационного агентства «Nord-News» состоится круглый стол на тему «Безопасность дорожного движения в темное время суток при осуществлении пассажирских перевозок в Мурманской области», на котором будут предложены инициативы в рамках повышения безопасности пассажирского транспорта, а также подведены итоги проведения социальной кампании в регионе. К участию в мероприятии приглашаются представители СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Мурманска обратилась за помощью к землякам после ДТП с тремя машинами. Виновница аварии просит помочь собрать почти 500 тысяч рублей на компенсацию пострадавшим по ее вине (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru