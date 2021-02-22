Депутаты Госдумы хотят пересмотреть правила выхода на пенсию для военнослужащих Крайнего Севера

Фото: правительство МО

В этой жизни, как известно, где-то прибыло, где-то убыло. Повысив пенсионный возраст для всей России, депутаты озаботились северными военными. Есть у них такая возможность – выйти на досрочную пенсию после 10 лет службы на Крайнем Севере. И этот срок включается в стаж для начисления «гражданской» трудовой пенсии.

Однако если военный не отработал свои 10 лет и уволился на «гражданку» раньше, то срок службы не попадает в общегражданский стаж, и трудовую пенсию им приходится начинать зарабатывать с нуля.

- Предлагаю рассмотреть возможность разработки законодательного механизма, который даст возможность сократить необходимый для досрочного назначения пенсии 15-летний стаж до десяти лет для тех лиц, которые отслужили в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях пять лет и более, — цитирует депутата Елену Строкову RT.

Напомним: федералам предложили вернуть северянам прежний возраст выхода на пенсию. Иначе в Мурманской области могут остаться работать одни вахтовики.

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