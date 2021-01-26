Кто из жителей Мурманской области выйдет на пенсию в 2021 году

Возможность выйти на досрочную пенсию сохранится у педагогов, врачей и работников некоторых творческих профессий, которым выплаты назначаются после приобретения необходимой выслуги лет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В пенсионном фонде РФ по Мурманской области рассказали, кто из жителей региона выйдет на пенсию в 2021 году.

В новом году на пенсию смогут выйти женщины, родившиеся в первой половине 1965 года и достигшие возраста 56 лет и 6 месяцев, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года, которым исполнилось 61 год и 6 месяцев.

- Для граждан, проработавших 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, пенсия назначается на 5 лет раньше. В 2021 году право на досрочную страховую пенсию по старости среди северян получат женщины, родившиеся в первой половине 1970 года - они пойдут на пенсию в возрасте 51 год и 6 месяцев. Мужчинам, родившимся в первом полугодии 1965 года, будет назначена пенсия в возрасте 56 лет и 6 месяцев, - сообщили в Пенсионном фонде Мурманской области.

Для людей, работающих в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, выход на пенсию остался в прежних возрастных границах - 50 и 55 лет в зависимости от пола.

Женщины, родившие двух детей и проработавшие не менее 12 лет в районах Крайнего Севера, как и раньше, могут выйти на пенсию в 50 лет.

Возможность выйти на досрочную пенсию сохранится у педагогов, врачей и работников некоторых творческих профессий, которым выплаты назначаются после приобретения необходимой выслуги лет. При этом пенсия назначается учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. Если необходимый специальный стаж будет выработан в 2021 году, то назначение пенсии произойдет через 36 месяцев после этого.

В этом году для назначения пенсии необходим 21 пенсионный коэффициент и стаж 12 лет.

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