Режиссер Жюльен Бюр о поездке в Мурманскую область: «Самая большая трудность – я не умею читать на кириллице»

Жюльен Бюр в Мурманской области познакомился со многими интересными людьми.

11 и 12 февраля французский режиссер-документалист Жюльен Бюр снимал кино по суровый российский север в Мурманской области. Он планировал охоту за северным сиянием, посещение этнической и «Снежной деревни» и знакомство с настоящей русской душой. Редакция «КП» решила поинтересоваться у режиссера, что получилось, а что нет, и какие впечатления он увез из Мурманской области.

- Мурманская область останется очень ярким впечатлением в моей жизни, к тому же мне удалось снять очень красивые локации и эпизоды для моего фильма. Я сделал для себя очень много хороших и интересных открытий о такой, «неожиданной» России, - делится эмоциями с редакцией «КП» Жульен Бюр.

Действительно, Жульену удалось заснять и моржей в Апатитах, и побывать на «Бешеной пиле», и покататься на лыжах в Хибинах. Мы поинтересовались, есть ли разница между Россией и Финляндией, о которой он тоже совсем недавно снимал кино.

Французский режиссер хотел снять фильм о русской душе.

- Я нахожу Россию более аутентичной, чем Финляндию. - рассказывает Жюльен Бюр. - В Финляндии больше развит международный и китайский туризм. Их туристическая инфраструктура развита лучше, и она более роскошна, но и цены намного выше на все.

«Но ведь были и трудности в вашем путешествии?» - не смогли мы удержаться от вопроса.

- Да, трудности были, - признается Жюльен, - это язык. Очень мало людей говорят по-английски. А я не могу читать на кириллице.

Ну, а фильм о нас глазами французов будут показывать во Франции на канале France5. Жюльен рекомендует подписаться на его новости, чтобы узнать, как он назовет этот фильм и поискать его потом в поисковиках

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