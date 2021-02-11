В Кировске французский режиссер Жюльен Бюр снимает кино

Режиссер отметил, что в период пандемии возрос зрительский интерес к фильмам-путешествиям. Фото: https://vk.com/public196337736

По приглашению Министерства культуры России съемочная группа канала France5 при сопровождении продюсерской компании Ampersand приехала снимать документальный фильм «Вечная Россия и Полярный круг». Несколько дней режиссер Жюльен Бюр провел в Москве и в Санкт-Петербурге. Сегодня и завтра, 11 февраля и 12 февраля, он работает в Кировске.

- Русский север также прекрасен! Я хочу показать французскому зрителю северные сияния и рассказать о коренном населении, - поделился Жюльен Бюр.

Режиссер отметил, что в период пандемии возрос зрительский интерес к фильмам-путешествиям. Он уже делал кино о Финляндии и ее северной природе, и фильм имел большой успех во Франции. В Кировске у него обширные творческие планы - «Этническая деревня», охота за северным сиянием и «Снежная деревня». По словам режиссера, на монтаж фильма уйдет около трех месяцев.

- Их агент обращался к нам за помощью в определении локаций для съемок, контактов фотографов, которые снимают северное сияние, Все, что они просили, мы предоставили, - прокомментировала редакции «КП» Светлана Солдатова, руководитель Центра развития кинопроизводства в Мурманской области.

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