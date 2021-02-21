Уроженка Мурманска Яна Куницкая победила бразильянку Кетлин Виейер в бою для UFC

Яна Куницкая выиграла у Кетлин Виейер со счетом 29:28. Фото: www.instagram.com/mma_russia/?hl=ru

В ночь с 20 на 21 февраля в Лас-Вегасе состоялся бой UFC между уроженкой Мурманска Яной Куницкой и бразильянкой Кетлин Виейер.

Напомним: обе спортсменки выступают в легчайшем весе, но на контрольном взвешивании оказалось, что Кетлин весит более 62 килограммов. Однако, несмотря на это, Куницкая приняла бой.

В начале боя россиянка несколько уступала сопернице, но потом начала не давать ей одуматься. Из-за сокрушительных ударов Кетлин получила рассечение на лице, ее глаза были залиты кровью, но она смогла продержаться еще три раунда. Напомним: в свое время Куницкой так сломали нос, но она продолжила бой. По результатам противостояния судьи присудили победу россиянки со счетом 29:28.

Яне Куницкой сейчас 31 год, в UFC она пришла в 2018 году. На ее счету два поражения и три победу. Бразильянке 29 лет, в UFC она на два года больше соперницы. У нее до этого боя было 11 побед и всего одно поражение.

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