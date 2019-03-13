Спортсменка UFC из Мурманска выиграла бой с американкой, несмотря на разбитое лицо

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-13T08:25:49+03:00

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Имя мурманчанки Яны Куницкой было на слуху 6 октября 2018 года, когда на турнире UFC 229 она победила шведку Линц Ленсберг.

Ее считают одной из самых опытных спортсменок в боях по смешанным единоборствам. На днях она участвовала в турнире UFC Fight Night 146, где по очкам одолела американку Мэрион Рено. Правда, победа далась дорогой ценой. Яне Куницкой в поединке, уже в последнем раунде, разбили лицо и сломали нос.

Сначала Яна даже заплакала, когда узнала, что случилось с ее лицом. Фото: www.instagram.com/ufc/

— Сначала я немного всплакнула. Я же сразу себя не видела, а потом приехала в больницу, говорю тренеру: «Как лицо? Совсем плохо?». Он говорит: «Нос в сторону ушел». И у меня сразу слезы пошли, потому что я не думала, что это внешне видно. Потом мне объяснили, что эти операции поставлены на поток, ничего заметно не будет. Тем более пришло ощущение, что бой я выиграла. Наверное, было бы тяжело, если бы я получила такую травму и к тому же проиграла, а так, тренер начал меня как-то подбадривать, веселить, и я окончательно успокоилась. Как говорят, у победителей не болят раны, - рассказала мурманчанка сайту sportbox.ru.

Напомним, Яна Куницкая родилась в 1989 году в городе Мурманске. Среди ее титулов чемпионство России по тхэквондо и по тайскому боксу, мира по грепплингу и ММА BUSHIDO FC.

ИСТОЧНИК KP.RU