Ребята из Мурманска завоевали первые места на Северо-западной детской лиге по хоккею с мячом

Мальчишки заняли почетные места на пьедестале.

С 15 по 17 февраля в Архангельске на стадионе «Динамо» проходил I этап турнира по хоккею с мячом Северо-Западной Детской Хоккейной Лиги среди юношей 9-11 лет.

Заполярную столицу в двух возрастных группах представляли юные воспитанники спортивной школы № 6 Мурманска. Для большинства ребят это были первые выездные соревнования, при этом они сразу смогли одержать победу!

- Кубок за первое место и "золото" – у ребят 9-10 лет, а кубок за второе место с серебром – у ребят 11 лет. Как отметили тренеры – это впервые, когда обе выездные команды занимают призовые места, - сообщили "КП" в спортивной школе №6 областного центра.

Ребята младшей возрастной группы сыграли 5 игр и сумели обойти всех своих соперников из Архангельска и Сыктывкара. Из 21 забитых в ворота соперников мячей, 15 мячей забил капитан команды Кирилл Штырков. В старшей возрастной группе ребята забили 19 мячей за 4 игры, обыграв своих соперников, уступив лишь второй команде «Водник».

Заключительные игры проходили в тот день, когда в Архангельске стоял 36-градусный мороз, но ребята справились. Упорство, трудолюбие, северный характер, стремление к победе, поддержка тренерского состава и родителей помогли ребятам доказать, что они лучшие и занять почетные места на пьедестале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сборная девочек из Мурманской области вышла в финал турнира на призы Патриарха Московского по русскому хоккею. Большое мероприятие развернулось на Красной площади в Москве (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru