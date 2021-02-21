В Мурманской области перенесли старты "Лыжни России" из-за погоды

Старт состоится 27 февраля. Фото: правительство МО

Некоторые мероприятия в Мурманской области приходится отменять из-за коронавируса, тут уж ничего не поделаешь. А вот гонке "Лыжня России" помешало другое обстоятельство - слишком холодная погода. Напомним: в регионе на выходных ожидаются морозы до -40 градусов.

- В связи с предстоящими морозными выходными принято решение о переносе стартов всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», намеченных на ближайшие даты, на неделю позже, - сообщили в региональном министерстве спорта и молодежной политики.

Центральный старт - в Кировске, а также старты в ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, Кольском районе, Мончегорске, Оленегорске, Терском районе пройдут 27 февраля.

28 февраля стартуют участники из Кандалакши и Североморска. По остальным муниципальным образованиям решение о переносе пока не принято.

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