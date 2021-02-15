Натурбанисты из Мурманска завоевали «бронзу» для сборной России

По итогам соревнований бронзовую медаль для сборной России взяли спортсмены Мурманской области Александр Егоров и Екатерина Лаврентьева. Фото: личный архив.

«Бронзу» на Чемпионате мира по натурбану завоевали спортсмены из Заполярья.

14 февраля в австрийском Умхаузене прошли заключительные соревнования. По их итогам бронзовую медаль для сборной России взяли спортсмены Мурманской области Александр Егоров и Екатерина Лаврентьева.

- В эти выходные Екатерина Лаврентьева стала вице-чемпионкой мира, а также она с нашим спортсменом Александром Егоровым в командной гонке взяли «бронзу» на чемпионате мира, – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Во время оперативного заседания глава региона отметил, что «отличные результаты заполярных натурбанистов подтверждают то, что школа по натурбану в Кандалакше является лучшей». Кроме того Андрей Владимирович призвал сотрудников регионального министерства спорта активно помогать спортсменам и далее развивать нашу школу.

Отметим, что в десятке сильнейших на Чемпионате мира по натурбану - еще трое северян: Александр Егоров на 7 месте, Григорий Букин на 8 месте, а Юрий Талых на 9 месте.

Сейчас Андрей Чибис вместе с жителями региона внимательно следит за выступлением биатлонистов заполярья. На третьем этапа Кубка IBU по биатлону, который сейчас проходит в Словакии, мурманчанка Анастасия Егорова финишировала третьей в гонке преследования на дистанции 10 километр.

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