В Полярных Зорях случился пожар в однокомнатной квартире на улице Белова

На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшая ночь обернулась серьезными проблемами для жильцов дома на улице Белова. Языки пламени объяли их квартиру, которая сильно пострадала после пожара.

- 19 февраля в 00.09 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: Полярные Зори, улица Белова, дом №13. Произошел пожар в жилом пятиэтажном здании, в однокомнатной квартире на четвертом этаже. В результате происшествия обгорели диван и стена на общей площади 4 квадратных метра, квартира закопчена полностью. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 6 человек личного состава, 3 единицы техники, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Причины пожара сейчас выясняются, а о пострадавших не сообщается.

Напомним: правительство Мурманской области направит пострадавшим от пожара в Кандалакше 3,5 миллиона рублей. Средства выделят из резервного фонда.

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