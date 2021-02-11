Пожар в Мурманске на улице Капустина: из горящего дома спасли трех человек

Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске 10 февраля случился серьезный пожар: языки пламени объяли деревянный дом №4 на улице Капустина. К слову, он горел и в прошлом году. К счастью, спасателям удалось вовремя спасти его жильцов.

- В 16.57 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в двухэтажном деревянном доме. В результате происшествия в подъезде № 2 обгорели внутренние конструкции первого и второго этажа, чердака на общей площади 100 квадратных метров. Трех человек спасли, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте пожара работали четыре пожарно-спасательных подразделения - 24 человека личного состава, 5 единиц техники. Причины случившегося устанавливаются.

Как отметили северяне в паблике "Мурманск ДТП ЧП", в этом ветхом доме оставалась только одна жилая квартира, остальных жителей расселили.

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