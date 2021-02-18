Правительство Мурманской области направит пострадавшим от пожара в Кандалакше 3,5 миллиона рублей

Сразу после того, как случился пожар, волонтеры стали собирать для погорельцев деньги и вещи. Фото: vk.com/kandaone

Рано утром 6 февраля начался пожар в доме №11 на улице Спекова в Кандалакше. По предварительной информации, огонь начался из-за непотушенного сигареты. 22 человека остались без крова, один погиб.

Пострадавшим от пожара в Кандалакше правительство Мурманской области выделит более 3,5 миллионов рублей.

- Средства из резервного фонда перечислят в бюджет Кандалакшского района, уже оттуда их используют для оказания материальной помощи пострадавшим от пожара в Кандалакше. Распоряжение об этом было подписано, а впоследствии опубликовано на портале правительства Мурманской области, - уточнили в региональном правительстве.

Сразу после того, как случился пожар, волонтеры стали собирать для погорельцев деньги и вещи. Также о том, что оставшиеся без жилья семьи получат финансовую помощь, озвучили в администрации Кандалакшского района и правительстве. Суммы по 100 тысяч рублей выделят на каждого человека. Кроме того пострадавшим выплатят единовременную материальную помощь –10 тысяч рублей на каждого.

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