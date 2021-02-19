Замминистра обороны проинспектировал строительство сухого дока в Мурманске

Длина нового дока будет 300 метров, и это позволит ремонтировать крупные надводные суда и боевые корабли Северного флота в нашей стране. Фото: www.hibiny.com/

17 февраля заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко посетил с рабочим визитом филиал "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка" в Мурмнаске, где по настоящее время ведутся работы по ремонту сухого дока.

Напомним, что это тот самый завод, который летом 2020 года забивал сваи в ночное время и мешал спать жителям Росты. После вмешательства администрации города, потребовавшей свести шум в позднее время к минимуму, часть наиболее громких работ перенесли на дневные часы. Но полностью останавливать стройку на ночь, по мнению директора завода, было невозможно.

Длина нового дока будет 300 метров, и это позволит ремонтировать крупные надводные суда и боевые корабли Северного флота в нашей стране. Сейчас доковый ремонт некоторых больших судов у нас невозможен, из-за чего эти работы приходится проводить в других странах.

- Безусловно, новый док станет началом принципиально нового этапа в жизни завода и всего города, – рассказывал директор завода Сергей Вераксо изданию «Морские вести России». - Сюда можно доставить любое необходимое оборудование, судостроительные материалы, запчасти либо по незамерзающему Кольскому заливу, либо по суше, на железнодорожном транспорте.

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