2020-07-23T16:56:17+03:00
Общество

35-й судоремонтный завод в Мурманске забивал сваи в 2 часа ночи и мешал горожанам спать

Администрация Мурманска готовит обращение в прокуратуру
Мария ПАШЕНКОВА
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На 35 СРЗ по ночам велись шумные работы.На 35 СРЗ по ночам велись шумные работы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Несколько дней жители Росты жаловались на грохот по ночам, который мешал спать не меньше, чем светящее в окно полуночное солнце полярного дня. Источник шума нашли не сразу.

- Наш специалист специально ездил ночью, отлавливал. Мы нашли, кто это [делал] - 35 СРЗ. Сваи забивают в 2 часа ночи, - рассказал губернатору Мурманской области Андрею Чибису первый заместитель главы администрации города Алексей Лыженков.

И продемонстировал запись грохота, который стоит в Ленинском округе.

Почему работы потребовалось проводить именно ночью, когда все мирно спят, на 35-м судоремонтном заводе объяснять не стали. Без внимания ситуацию в администрации города не оставят: сейчас там готовят обращение на само предприятие и в прокуратуру Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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