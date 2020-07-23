35-й судоремонтный завод в Мурманске забивал сваи в 2 часа ночи и мешал горожанам спать

23 Июль 2020 2020-07-23T16:56:17+03:00

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Несколько дней жители Росты жаловались на грохот по ночам, который мешал спать не меньше, чем светящее в окно полуночное солнце полярного дня. Источник шума нашли не сразу.

- Наш специалист специально ездил ночью, отлавливал. Мы нашли, кто это [делал] - 35 СРЗ. Сваи забивают в 2 часа ночи, - рассказал губернатору Мурманской области Андрею Чибису первый заместитель главы администрации города Алексей Лыженков.

И продемонстировал запись грохота, который стоит в Ленинском округе.

Почему работы потребовалось проводить именно ночью, когда все мирно спят, на 35-м судоремонтном заводе объяснять не стали. Без внимания ситуацию в администрации города не оставят: сейчас там готовят обращение на само предприятие и в прокуратуру Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU