В Мурманске ищут водителя "ВАЗа", который сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся

Авария произошла 24 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманску разыскивают водителя и очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 24 января.

- Примерно в 17.10 на улице Свердлова, в районе дома № 19, неустановленный водитель автомобиля «ВАЗ 2112» наехал на пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В ДТП девушка получила телесные повреждения, - сообщили в мурманской Госавтоиспекции.

Очевидцев данной аварии просят обратиться в группу по исполнению административного законодательства ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску, позвонив по телефону: 8 8152 40-79-70 (понедельник-пятница с 09.00 до 17.00).

Напомним: в Мурманске также ищут свидетелей ДТП, в котором водитель Toyota Land Cruiser сбил пешехода. Автовладелец не явился к госавтоинспекторам после аварии.

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