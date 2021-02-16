В Мурманской области стартовала кампания по профилактике ДТП в темное время суток

Чтобы улучшить ситуацию, в заполярном регионе началась социальная кампания по профилактике ДТП среди пассажирского транспорта в темное время суток. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области аварии на дорогах случаются каждый день, особенно этому способствует полярная ночь. В темное время происходит большое количество ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. В сумраке, да еще и при плохом искусственном освещении, водители и пешеходы не успевают вовремя заметить опасность и среагировать, что порой оборачивается летальным исходом.

Чтобы улучшить ситуацию, в заполярном регионе началась социальная кампания по профилактике ДТП среди пассажирского транспорта в темное время суток. Это касается и автобусов, которые возят школьников на учебу и экскурсии. Мероприятие реализуется Министерством просвещения России и экспертным центром «Движение без опасности» при поддержке компании 3М.

Полезное новшество

В Ленинградской и Мурманской областях сейчас работает программа по оснащению школьных автобусов контурной маркировкой. Проект направлен на повышение безопасности детей, здоровье и благополучие которых всегда являлись приоритетом для школы и государства.

В Заполярье - 80 школьных автобусов, которые ежедневно перевозят более 1800 детей, и каждому ребенку необходимо чувствовать себя в безопасности на дороге.

- Нацпроект «Безопасные и качественные дороги», который реализуется с 2017 года, дает результат – меняется в лучшую сторону состояние дорог. Однако аварийности все равно хватает. Важно уделить внимание световозвращающим элементам – светоотражающим столбикам, одежде на гражданах и контурной маркировке. По регламенту, грузовому транспорту обязательно нужно наносить контурную разметку, а вот автобусам – нет. Так что попробуем провести соответствующий эксперимент с автобусами, - отметил депутат Государственной Думы, член Комитета по транспорту и строительству Александр Васильев.

Контурная маркировка предназначена для обозначения габаритов (длины, ширины и высоты) и позволяет сделать транспортные средства заметными на расстоянии более 200 метров ночью и в условиях плохой видимости, что снижает шанс несчастного случая и повышает уровень безопасности на дорогах.

- Технология контурной маркировки используется во многих странах мира, в том числе в некоторых регионах России. Такая простая, но эффективная процедура снижает в два раза аварийность в темное время суток с участием грузового и пассажирского транспорта, - отметил Сергей Дмитрук, технический директор компании-производителя контурной маркировки 3М.

В течение года сотрудники ГИБДД Мурманской области будут вести статистику, а также опрашивать автомобилистов, чтобы узнать, был ли подобный эксперимент удачным. Если да, то этот опыт будет тиражироваться и в других регионах.

Помимо маркировки есть и другие меры безопасности, которые обязательно соблюдаются в регионе при перевозке детей.

- Регулярно проводится техосмотр школьных автобусов – до и после рейсов. Уделяется внимание здоровью водителей. Также транспорт выделяется проблесковыми маячками, чтобы он был заметен в темноте, - подчеркнул зам. директора Центра комплексного обслуживания учреждений образования Роман Хацевич.

КОНКРЕТНО

Статистика

За 2020 год в Мурманской области зарегистрировали 846 ДТП. 67 человек погибли и 1105 получили ранения разной степени тяжести. 35% аварий произошло в темное время суток. В них погибли 29 человек.

64 ДТП - с участием автобусов, ранения получили 92 человека, один погиб. Отметим, что 39% данных аварий произошло в темное время суток, по вине водителей автобусов – 29 ДТП.

В прошлом году также было 235 наездов на пешеходов, 13 из них погибли. 43% аварий (103) случилось в темное время суток. Погибли 10 человек.

Было установлено 2470 метров барьерного ограждения, заменили 369 дорожных знаков, обустроили 9 автобусных остановок, нанесено 506 тысяч метров дорожной разметки, 30 пешеходных переходов приведены в порядок. Заменили и установили 12 светофоров. Приведено в нормативное состояние 40 километров региональных дорог.

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