В Мурманской области лишенные статуса приоритетных инвестпроекты не реализовались по экономическим причинам

Сейчас местное население в Териберке все больше уезжает в Мурманск. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На прошлой неделе правительство Мурманской области приняло решение лишить статуса приоритетных несколько инвестпроектов 2016-2017 годов. У нас возникли вопросы, почему?

- Лишение статуса приоритетных инвестиционных проектов связано с неисполнением обязательств инвесторами, - прокомментировали редакции «КП» в правительстве Мурманской области. - С нашей стороны денег вложено не было. Были предоставлены земельные участки в аренду без торгов, и эти участки простояли без дела. Реализация проектов на предоставленных участках фактически не осуществлялась, инвесторам неоднократно направлялись обращения с просьбой внести корректировки в бизнес-планы проектов. По решению межведомственной комиссии, планируется изъятие данных земельных участков.

Мы решили узнать у самих инвесторов, что же случилось с такими грандиозными планами и что помешало их реализовать. Глава города Полярные Зори Максим Пухов поделился историей несостоявшегося тепличного комбината.

- У наших инвесторов были серьезные планы, даже провели работу по подготовке проектно-сметной документации и площадки (снос зданий, планировка территории, отсыпка и т.п.), практически была закончена реконструкция административного здания, - рассказывает редакции «КП» Максим Пухов. - Но они столкнулись с финансовыми трудностями, которые так и не смогли преодолеть. В свое время у них было соглашение с голландцами и одним из зарубежных банков, который должен был профинансировать проект. После ряда геополитических событий в России и Украине, доступ к зарубежным финансам был перекрыт. Они долгое время вели переговоры с российскими банками, но так и не смогли достигнуть договоренностей о кредитовании. В итоге проект фактически затух.

Кстати, в Полярных Зорях уже есть один тепличный комбинат, который занимается, по данным открытых источников, выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Но это, как говорят, совсем другая история.

К сожалению, фермерский кооператив «ЛавкаЛавка» на наш запрос не ответил. Это организатор первых трех фестивалей «Териберка – новая жизнь», очень ратовал за развитие территории за счет сил местного населения, включения их в производственный цикл. Но увы, отклика в сердцах и мыслях сельчан не нашел, после чего и свернул всю фестивальную деятельность. Сейчас местное население в Териберке все больше уезжает в Мурманск, уступая место приезжим рабочим, или включается в сферу обслуживания туристов. Конечно, о производстве своего продукта здесь уже речи нет.

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