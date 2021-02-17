Дочь погибшего машиниста шнекоротора на озере в Кольском районе: "Я летела домой, а в этот момент тонул мой папа"

Снегоуборочная машина, на которой работал северянин, была задействована в нерабочее время. Фото: vk.com/spasinfo51

16 февраля на озере Канентъявр в Кольском районе погиб 50-летний машинист шнекоротора. Мужчина занимался уборкой снега, лед треснул, и вместе со спецтехникой северянин провалился в воду на глубину 9-10 метров и утонул. Тело подняли водолазы.

Известно, что погибший - житель Кильдинстроя Сергей Валевин, который работал в ООО «Кольское Дорожное Управление». Дочь северянина, Елизавета Анисимова, поделилась эмоциями, после того, как узнала о трагической гибели своего отца.

- Если вы хоть раз ездили в Териберку зимой, вероятнее всего, застревая там, переживая в заметенной машине и ожидая помощь - вас вытаскивал именно мой папа. Еще вчера днем он был жив, а сейчас его нет! Он закончил уборку снега на шнеке и ехал домой, но кому-то понадобилось чистить лед - озеро на базе отдыха. Многотонный шнек послали на лед! И как оказалось, отправляли на опаснейшую работу не однократно, - рассказывает девушка в Instagram. - На днях туда же ездил на шнекороторе мой муж! Он тоже работал вместе с папой, но как раз на днях перешел в пару ко второму водителю, на вторую машину - папа настоял - хотел, чтобы Сережа посмотрел технику еще другого водителя. И как знал...иначе они были бы там вдвоем.

По словам девушки в тот день, когда утонул ее отец, она летела домой, чтобы увидеться с ним. А теперь уже никогда не сможет...

Как сообщили в администрации Кольского района, снегоуборочная машина, на которой работал Сергей Валевин, была задействована в нерабочее время для создания автотрассы для проведения спортивных и контраварийных курсов вождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На стройке в Белокаменке погиб рабочий. Его коллега находится в реанимации (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru