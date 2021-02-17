В Кольском районе на озере Канентъявр утонул 50-летний машинист снегоуборочной техники

По данному факту следователи проводят проверку. Фото: vk.com/sumurm

Несчастный случай произошел 16 февраля в Кольском районе. Ледяные воды унесли жизнь 50-летнего машиниста.

- Вечером на озере Канентъявр, расположенного в районе 49 километра автодороги «Кола – Серебрянская ГЭС», проводились снегоуборочные работы. Из-за разрушения ледяного покрова озера автомобиль спецтехники (шнекоротор) провалился в воду на глубину 9-10 метров. Находившийся в кабине машинист не смог выбраться из тонущего шнекоротора. Его тело подняли из воды водолазы АСО АСС Мурманской области, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович

Для установления причины смерти северянина следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда в организации, работником которой являлся погибший. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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