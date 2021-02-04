На стройке в Белокаменке погиб рабочий

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопос о возбуждении уголовного дела. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Стройплощадка будущего Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке снова в центре внимания, но уже не как самый крупный ковидный очаг в Мурманской области. Утром 4 февраля здесь произошел несчастный случай на производстве, который закончился гибелью человека.

- Два работника 1996 и 1999 года рождения проводили монтажные работы при помощи подъемного крана. Из-за поломки механизма подъемника из люльки с высоты примерно 15-20 метров мужчины выпали. 24-летний сотрудник погиб на месте несчастного случая, его 21-летнего коллегу госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, - сообщила подробности случившегося старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопос о возбуждении уголовного дела.

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