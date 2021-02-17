Смертельное ДТП в районе Тайболы: Renault столкнулся с фурой, погиб один человек

Все полные обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

17 февраля в Мурманской области в районе железнодорожной станции Тайбола произошла серьезная и страшная авария, которая унесла жизнь человека. Одну из машин от мощного удара разорвало на части - шансов на спасение у водителя не было.

- По предварительной информации, на 1325 километре федеральной автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение автомобилей Renault (фургон) и фуры Scania. В дорожно-транспортном происшествии погиб водитель Renault, а водитель Scania пострадал. На месте работает экипаж ДПС. Все полные обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Напомним: появились подробности смертельного ДТП на дороге Санкт-Петербург - Мурманск, в котором погибла семья из четыре человек. По факту гибели людей будет возбуждено уголовное дело.

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